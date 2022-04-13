В Украине убит еще один миротворец из Карабаха

СМИ пишут, что родом Сулейманов из Пензы, но последние годы служил в Екатеринбурге, там же жил с семьей — женой и четырехлетним сыном.

Еще один военнослужащий российских миротворческих сил в Карабах е погиб на войне в Украине. Согласно российским СМИ, это капитан Тимур Сулейманов.

Тимур окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. По словам близких, был в нескольких горячих точках, участвовал в боевых действиях в Сирии, находился в составе российских миротворческих войск в Карабахе. В конце 2021 года отправился оттуда на сборы и затем в феврале — в Украину.

7 марта он последний раз позвонил жене и в тот же день БТР, в котором офицер ехал во главе колонны, подорвался на противотанковой мине.

Отметим, что несколько дней назад в Украине был убит еще один военнослужащий российского миротворческого контингента в Карабахе, 47-летний Олег Шипицын из Алтайского края.