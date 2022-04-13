В ходе собрания во главе с президентом Федерации Махиром Мамедовым было предложено провести в этом году крупный международный турнир на освобожденных территориях в Карабах е. Были выбраны даты в календаре. Федерация обратится по этому поводу в Министерство молодежи и спорта.

Также в этом году в Нахчыване ожидается проведение Всемирной юношеской шахматной Олимпиады. Она должна была состояться там в 2020 году, но была отменена из-за пандемии. Стоит напомнить, что сборная Азербайджана до 16 лет является действующим победителем Олимпиады.

Наряду с этим на Исполкоме обсуждались изменения в уставе Федерации, принцип формирования национальных команд, был уточнен календарь, утвержден бюджет на этот год и т.д.

На днях в Баку прибыл известный белорусский специалист Михаил Шерешевский. На Исполкоме было принято решение заключить с ним контракт сроком на шесть месяцев. Он будет работать с юными азербайджанскими шахматистами и шахматистками.

После заседания была организована встреча с шахматистами сборной Азербайджана, выступавшими на чемпионате Европы в Словении. Впервые сразу четыре наших шахматиста пробились на Кубок мира через Евро. Это – Васиф Дурарбейли, Абдулла Гадимбейли, Мисретдин Искендеров и Гадир Гусейнов. А Говхар Бейдуллаева показала лучший результат среди женщин, став женским международным гроссмейстером.