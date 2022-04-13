МВД Украины о местонахождении Медведчука: надеждно спрятан и никуда не денется

«Народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, которого задержала Служба безопасности Украины, надежно спрятан и никуда не денется». Об этом сообщил советник МВД Украины Вадим Денисенко, передает УНН.

Представитель правоохранительных органов отметил, что в прошлый раз Медведчуку удалось сбежать потому, что за определенное время до вторжения России решением суда с него был снят браслет.

Напомним, что Виктора Медведчука задержали вечером, 12 апреля. На нем была военная форма Вооруженных сил Украины. Политик пытался бежать из страны.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что Медведчука задержали в Киевской области. Спецназовцы ФСБ, которые противостояли СБУ, должны были вывезти его за границу.