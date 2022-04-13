CNN: война в Украине может продлиться до конца года

По мнению Соединенных Штатов, российская война в Украине может продолжаться до конца 2022 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен европейским союзникам. Об этом сообщили CNN два европейских чиновника.

Многие официальные лица в общении с CNN подчеркнули, что сейчас трудно точно предсказать, как долго может длиться война. Однако некоторые официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что конечная цель президента России Владимира Путина изменилась. Маловероятно, что он захочет вести дипломатические переговоры, если не столкнется с военным поражением.

Мнение о том, что война будет продолжаться долго, является заметным отходом от оценок первых дней противостояния, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев. Это подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут продолжаться от четырех до шести месяцев, а затем привести в тупик.

Официальные лица также признают, что общественность может устать от необходимости постоянной поддержки Украины и ей придется напоминать, что бездействие будет стоить еще дороже.