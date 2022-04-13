Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 17:02

Сказал бы кто-нибудь этак 23 февраля, что в скором времени российские беженцы заполонят просторы бывшего СССР, десятками тысяч рванут в страны, откуда еще совсем недавно сотни тысяч граждан мечтали попасть хоть на самую низкооплачиваемую работу в Москве и Питере, – ни за что бы не поверил. Беда! Россию покидает мыслящая молодежь… Но история не лишена иронии, и сегодня десятки, сотни тысяч россиян ищут убежища за рубежом, причем им уже неважно где - от богатой Турции до бедного Кыргызстана. В самой России державники, делающие погоду в политике, СМИ, формировании общественного мнения, празднуют - наконец-то потенциальные предатели, иноагенты, проклятые либералы, шпионы Запада, которые не могут жить без фуагры – покидают страну. Теперь в России остались только самые правильные – те, кто не позволяет себе выражать сомнение. Впрочем, когда ажиотаж спадет и эмоции остынут, радующиеся сегодня поймут, что на самом деле – это беда, когда страну покидает умная, мыслящая молодежь.

Тбилиси и Батуми – два города, которые приняли почти 50 тысяч россиян и белорусов, и достаточно просто пройтись по их улицам, присмотреться к резко возросшему числу славян, как сразу станет ясно, что из России и Беларуси уезжают лучшие - самые умные, самые современные, самые продвинутые. Типаж приезжих славян примерно одинаков: в большинстве своем молодые пары от 20 до 30 лет, явные, как принято говорить, «ботаники», которые большую часть времени проводят уткнувшись в ноутбук. Иногда это пары с детьми, иногда без детей, но почти всегда – молодые. В Грузии уже знают, что многие приехавшие русские и белорусы регистрируют компании, преимущественно в статусе индивидуальных предпринимателей. Однако чем они планируют заниматься дальше – неясно. Второй центр приема мигрантов - Ереван Примерный ответ на этот вопрос дает Ереван, другой нынешний центр приема мигрантов. Его официальная статистика показывает, что приезжие из России и Беларуси регистрируют компании, которые главным образом занимаются высокими технологиями. Да, вот так, совершенно неожиданно, буквально за пару часов страны, оказавшиеся в центре новой русской эмиграции, получили то, на что другим нужны годы реформ, работы, налоговых льгот, инвестиций в систему образования – высококвалифицированные кадры. Россия пока еще не осознает, какое добро теряет, а ее соседи, неохотно и с ворчанием принимающие беженцев, пока не поняли, какое добро им привалило. Зайдите на сайт трудоустройства в Грузии – много чего интересного увидите: сотни новых вакансий в секторе высоких технологий. Спрос на программистов в Грузии всегда был, но умеренный – как правило, местные айтишники все при деле, и безработица среди них явление нечастое. Так что за две недели 150 новых вакансий в секторе высоких технологий – это впечатляет…

Есть и еще один выгодный момент, по крайней мере для Грузии. В первые дни российско-украинской войны национальная валюта резко упала, и было с чего – проблемы с экспортом в воюющую Украину и подсанкционную Россию, отсутствие туристов из тех же России, Украины и Беларуси. Впору было запаниковать: источников поступления валюты в Грузии не много, и перекрыть не самые мелкие из них – перспектива удручающая. Но через несколько дней после того, как в Грузию прибыли российские и белорусские беженцы, лари вдруг начал укрепляться. Вообще-то – не вдруг. Совсем не вдруг. Ведь 50 тысяч айтишников привезли с собой не только знания и навыки в чистом виде, но и кое-что другое – свои рабочие места, как правило, дистанционные. И свои зарплаты, по грузинским меркам немалые. Сидят себе фрилансеры где-нибудь в Тбилиси, Ереване, Баку, Алматы, Анталье - стучат себе по клавишам, а баксы текут через грузинские (армянские, азербайджанские, казахские, турецкие) банки и потом растекаются в соответствующих странах по карманам квартировладельцев, рестораторов, хозяев магазинов, автосалонов… Троянский конь? Какая разница! Реакция общества, конечно, разная. В Грузии, например, поначалу приезжим наверняка было совсем не уютно. Оно и понятно – за 30 лет у Грузии случилось три войны с Россией, из них две гибридные и одна, в 2008-м, прямая и открытая. 20% территории оккупированы, и в 40 км от Тбилиси стоят российские танки. Украинцам грузины сочувствуют по-особому – все города увешаны жовтнево-блакитными флагами, десятки тысяч украинцев нередко живут в гостиницах за счет государства или за счет самих владельцев отелей. Пользуются услугами ресторанов, бассейнов и прочих нужных заведений бесплатно, ездят на общественном транспорте бесплатно, и даже лечат их в грузинских больницах тоже бесплатно.