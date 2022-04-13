Русские и белорусы бегут в Тбилиси наша корреспонденция
Сказал бы кто-нибудь этак 23 февраля, что в скором времени российские беженцы заполонят просторы бывшего СССР, десятками тысяч рванут в страны, откуда еще совсем недавно сотни тысяч граждан мечтали попасть хоть на самую низкооплачиваемую работу в Москве и Питере, – ни за что бы не поверил.
Беда! Россию покидает мыслящая молодежь…
Но история не лишена иронии, и сегодня десятки, сотни тысяч россиян ищут убежища за рубежом, причем им уже неважно где - от богатой Турции до бедного Кыргызстана.
В самой России державники, делающие погоду в политике, СМИ, формировании общественного мнения, празднуют - наконец-то потенциальные предатели, иноагенты, проклятые либералы, шпионы Запада, которые не могут жить без фуагры – покидают страну. Теперь в России остались только самые правильные – те, кто не позволяет себе выражать сомнение.
Впрочем, когда ажиотаж спадет и эмоции остынут, радующиеся сегодня поймут, что на самом деле – это беда, когда страну покидает умная, мыслящая молодежь.
Тбилиси и Батуми – два города, которые приняли почти 50 тысяч россиян и белорусов, и достаточно просто пройтись по их улицам, присмотреться к резко возросшему числу славян, как сразу станет ясно, что из России и Беларуси уезжают лучшие - самые умные, самые современные, самые продвинутые.
Типаж приезжих славян примерно одинаков: в большинстве своем молодые пары от 20 до 30 лет, явные, как принято говорить, «ботаники», которые большую часть времени проводят уткнувшись в ноутбук. Иногда это пары с детьми, иногда без детей, но почти всегда – молодые.
В Грузии уже знают, что многие приехавшие русские и белорусы регистрируют компании, преимущественно в статусе индивидуальных предпринимателей. Однако чем они планируют заниматься дальше – неясно.
Второй центр приема мигрантов - Ереван
Примерный ответ на этот вопрос дает Ереван, другой нынешний центр приема мигрантов. Его официальная статистика показывает, что приезжие из России и Беларуси регистрируют компании, которые главным образом занимаются высокими технологиями.
Да, вот так, совершенно неожиданно, буквально за пару часов страны, оказавшиеся в центре новой русской эмиграции, получили то, на что другим нужны годы реформ, работы, налоговых льгот, инвестиций в систему образования – высококвалифицированные кадры.
Россия пока еще не осознает, какое добро теряет, а ее соседи, неохотно и с ворчанием принимающие беженцев, пока не поняли, какое добро им привалило.
Зайдите на сайт трудоустройства в Грузии – много чего интересного увидите: сотни новых вакансий в секторе высоких технологий. Спрос на программистов в Грузии всегда был, но умеренный – как правило, местные айтишники все при деле, и безработица среди них явление нечастое. Так что за две недели 150 новых вакансий в секторе высоких технологий – это впечатляет…
Есть и еще один выгодный момент, по крайней мере для Грузии. В первые дни российско-украинской войны национальная валюта резко упала, и было с чего – проблемы с экспортом в воюющую Украину и подсанкционную Россию, отсутствие туристов из тех же России, Украины и Беларуси. Впору было запаниковать: источников поступления валюты в Грузии не много, и перекрыть не самые мелкие из них – перспектива удручающая.
Но через несколько дней после того, как в Грузию прибыли российские и белорусские беженцы, лари вдруг начал укрепляться.
Вообще-то – не вдруг. Совсем не вдруг. Ведь 50 тысяч айтишников привезли с собой не только знания и навыки в чистом виде, но и кое-что другое – свои рабочие места, как правило, дистанционные. И свои зарплаты, по грузинским меркам немалые.
Сидят себе фрилансеры где-нибудь в Тбилиси, Ереване, Баку, Алматы, Анталье - стучат себе по клавишам, а баксы текут через грузинские (армянские, азербайджанские, казахские, турецкие) банки и потом растекаются в соответствующих странах по карманам квартировладельцев, рестораторов, хозяев магазинов, автосалонов…
Троянский конь? Какая разница!
Реакция общества, конечно, разная. В Грузии, например, поначалу приезжим наверняка было совсем не уютно.
Оно и понятно – за 30 лет у Грузии случилось три войны с Россией, из них две гибридные и одна, в 2008-м, прямая и открытая. 20% территории оккупированы, и в 40 км от Тбилиси стоят российские танки. Украинцам грузины сочувствуют по-особому – все города увешаны жовтнево-блакитными флагами, десятки тысяч украинцев нередко живут в гостиницах за счет государства или за счет самих владельцев отелей. Пользуются услугами ресторанов, бассейнов и прочих нужных заведений бесплатно, ездят на общественном транспорте бесплатно, и даже лечат их в грузинских больницах тоже бесплатно.
Наконец, Грузия занимает первое место по числу воюющих в Украине, кроме самих украинцев, естественно. Там сражаются до тысячи добровольцев-грузин, и это для нашей небольшой страны внушительная цифра.
Естественно, что на этом фоне подозрительное отношение к россиянам, которых в Грузии уже десятки тысяч, – нельзя назвать чем-то странным. Главный аргумент – и в Грузия в 2008-м, и в Украине в 2022-м все началось как раз с защиты интересов соотечественников. Соответственно, большое количество русских создает определенные риски: как знать, может, им невольно суждено сыграть роль троянского коня?
Однако многие, как, например, автор этих строк, придерживаются мнения, что если в России по каким-то своим причинам решат вторгнуться в Грузию, то количество русских айтишников никакого значения уже иметь не будет. Если вы не заметили, то с 24 февраля 2022 года повод начать войну – дело уже вовсе не первостепенное. Как говорится, было бы желание, а статья в уголовном кодексе найдется…
Пока же, как и следовало ожидать, ажиотаж спал, телевизионную картинку толп русских и белорусских «ботаников», штурмующих госучреждения, банки и обменники Тбилиси, сменили картинки других событий. В общем, славянские мигранты смешались с толпой, и шум поутих… Случаи проявление русофобских настроений, которые и в первые дни носили несистематический характер, теперь сократились до уровня обычных досадных исключений.
Лучшая молодежь России и Беларуси, которая вдруг обнаружила, что является нежелательным элементом у себя на родине, постепенно начинает привыкать к странам чужим, а принявшее их ближнее зарубежье тихо-тихо свыкается с непривычно большим количеством славянских лиц на улицах.