Украинские военные поделились планами освобождения Херсонской области

Продвижение украинских войск в Херсонской области начнется очень скоро, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк на брифинге.

«Ситуация на Херсонщине сложная... Но мы все убеждены абсолютно, что продвижение наших войск очень скоро начнется, но сейчас мы вычищаем те позиции, которые уже удалось высвободить», – цитирует ее УНИАН.

Гуменюк отметила, что украинские военные сталкиваются на Херсонском направлении, в частности, с работой разведгрупп, одна из которых сегодня ночью уже была уничтожена: «Они пытались выведать наши позиции. Все силы охраны и обороны, необходимые на данном этапе, задействованы, и их действия достаточно эффективны, хотя противник не сдается. Он действительно накрывает и артиллерийским, и минометным огнем и давит психологически».