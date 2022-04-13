Unibank выпустил первую мультивалютную карту в Азербайджане

Unibank в соответствии с трехлетней стратегией продолжает работу в направлении клиентоориентированности. Новый карточный продукт UCard, созданный при участии зарубежных консультантов по маркетингу, рассчитан на потребности и будущие ожидания клиентов. В процессе создания нового продукта особое внимание уделялось совершенствованию ATM и их клиентоориентированности. В результате клиентам стал доступен не только продукт UCard, но и многофункциональные UTM (именно так будут называться банкоматы Unibank).

UCard от Unibank – новшество на банковском рынке Азербайджане, которое сочетает в себе кредитную и мультивалютную дебетовую карту, уже доступно. UCard — это единый продукт, который включает в себя дебетовую карту с 4 различными валютами (AZN, USD, EUR, GBP) и кредитную линию в валюте AZN. Новый продукт, адаптированный к потребностям и удобству клиента по каждому параметру, позволит совершать любые операции с единым карточным продуктом, как внутри страны, так и за рубежом, а также легко использовать дебетовые и кредитные возможности. Карту можно будет использовать как дебетовую, так и кредитную линию одновременно. Внешний вид UCard также соответствует его возможностям: полностью золотой - яркий и привлекательный.

UCard обладает следующими преимуществами:

- Бесплатная – доступна каждому;

- Срок карты - 5 лет;

- Беспроцентная кредитная линия до 40 дней;

- Льготная кредитная линия до 10 000 AZN и наличный кредит до 20 000 AZN;

- Начисление до 5% годовой прибыли на остаток по карте;

- Кешбэк до 30%;

- Такситная возможность;

- Снятие наличных средств в UTM Unibank с 0% комиссией;

- Возможность выбора одного из счетов основным (как в мобильном приложении, так и в UTM).

Используя UCard в UTM, можно совершать операции с каждым из 4-х счетов, получить информацию о счетах, выбрать основной счет UCard. Поскольку совершенствование карт и программ UTM-ов продолжается как непрерывный процесс, в ближайшем будущем появятся и другие новшества. В будущем будут созданы такие возможности UTM-ов как совершение операций (денежные переводы, возможность снятия средств с любого (не привязанного к карте) текущего счета.

Вы можете получить UCard мгновенно и бесплатно, посетив ближайший филиал Unibank.

UCard – твоя карта!