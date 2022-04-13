В Баку состоялось заседание суда по уголовному делу Джамала Гасанова, известного в криминальном мире как «Ераз Джамал», или «Питер Джамал», который обвиняется в убийстве в 2017 году Джабира Гасанова - человека из окружения криминального авторитета Надира Салифова («Лоту Гули»).

В ходе процесса государственный обвинитель огласил заключение. Согласно обвинению, Джамал Гасанов узнал, что Джабир Гасанов несколько раз в различных кругах говорил, что участвовал в убийстве в Турции Ровшана Джаниева, известного в криминальном мире как «Ровшан Ленкоранский».

Будучи поклонником «Ровшана Ленкоранского», «Ераз Джамал» отправился в Санкт-Петербург и застрелил Джабира Гасанова при содействии Назима Нусратова.