Он был поклонником «Ровшана Ленкоранского» и хотел отомстить в Баку судят «Ераз Джамала»
В Баку состоялось заседание суда по уголовному делу Джамала Гасанова, известного в криминальном мире как «Ераз Джамал», или «Питер Джамал», который обвиняется в убийстве в 2017 году Джабира Гасанова - человека из окружения криминального авторитета Надира Салифова («Лоту Гули»).
В ходе процесса государственный обвинитель огласил заключение. Согласно обвинению, Джамал Гасанов узнал, что Джабир Гасанов несколько раз в различных кругах говорил, что участвовал в убийстве в Турции Ровшана Джаниева, известного в криминальном мире как «Ровшан Ленкоранский».
Будучи поклонником «Ровшана Ленкоранского», «Ераз Джамал» отправился в Санкт-Петербург и застрелил Джабира Гасанова при содействии Назима Нусратова.
После совершения преступления Гасанов вернулся в Азербайджан, но был задержан после ареста Нусратова. Сам обвиняемый не признает себя виновным по предъявленному ему обвинению, назвав дело сфабрикованным.
Следующее заседание суда назначено на 22 апреля.
Отметим, что Джабир Гасанов был застрелен 28 апреля 2017 года на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга перед своим домом. Подозреваемый в убийстве Джамал Гасанов был задержан в Баку в октябре 2021 года сотрудниками правоохранительных органов и передан следствию.