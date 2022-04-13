К тому же в нефтчалинском устье соленая вода Каспия нередко смешивается с куринской, так что даже питьевой воды не хватает, не говоря уже о поливе угодий. Особенно острой эта проблема стала для шести населенных пунктов района.

Небывалое для марта в Азербайджане количество осадков, в том числе обильные снегопады в горах, к сожалению, существенно не повлияли на уровень воды в Куре, пересыхающей уже который год. Особенно это заметно в ее низовье, где река перед впадением в Каспий протекает через Нефтчалинский район. В Сальяне и Сабирабаде, благодаря мощным ливням, уровень воды в Куре все же повысился на 20-25 см, но на участке Нефтчалы дождливая погода почти на этом не сказалась - обмеление реки здесь все более явное.

Ровшан Гулиев, председатель муниципалитета поселка Маяк-2, расположенного непосредственно у впадения Куры в Каспийское море, рассказывает, что из-за штормового ветра уже несколько дней вода в реке сильно засолена. Приходится подвозить пресную воду для питья в водовозках и на грузовиках флягами.

«Насосы не работают, потому что вода соленая. Такой рассол используют для хозяйственных нужд, но пить его или поливать поля нельзя. Людей как-то обеспечиваем питьевой водой, а вот орошение полей затруднено», - сетует чиновник.

Специалисты разных ведомств, по его словам, неоднократно посещали село, знакомились с ситуацией на месте и пытались найти выход. Но пока, видимо, ничего не придумали.

Правда, говорит Гулиев, после резкого увеличения количества осадков в марте уровень воды и в этой части Куры несколько повысился. Однако ненадолго – всего на несколько недель, а с начала апреля вода опять упала. Тем не менее он надеется, что благодаря тому, что вот-вот в горах начнет таять снег, воды в реке прибавится. Но вряд ли надолго…

А жители села Гырмызы Шафаг в Нефтчале утверждают, что экологический кризис на Куре продолжается уже несколько лет. К ним уже два-три года привозят питьевую воду автотранспортом, но не бесплатно, и это очень накладно для сельчан. Так что некоторым приходится таскать ее ведрами из источника.

В муниципалитете поселка Банка сообщили, что и у них та же проблема: все больше ощущается нехватка воды – как питьевой, так и поливной. Вся надежда на повышение уровня Куры. По наблюдению сотрудников муниципалитета, вода сейчас все же повышается, и если так продлится какое-то время, ситуация изменится к лучшему.

В муниципалитетах сел Кюргарабуджаг, Биринджи Гаралы и Гядимкенд тоже жалуются на засоление Куры в устье и дефицит воды. «Похоже, вода засолена до села Ашагы Сурра. Это либо воды Каспия, либо грунтовые воздействуют. Ну а питьевая в основном из водовозок», - рассказывают чиновники и жители сел.

Подтвердил это и пресс-секретарь открытого акционерного общества «Азерсу» Анар Джабраиллы. В настоящее время, сообщил он, вода доставляется автотранспортом в нефтчалинские поселки Банка, Маяк-1, Маяк-2, села Еникенд, Кюркенд и Гырмызы Шафаг. В других населенных пунктах пресная вода есть в источниках, питающих модульные водоочистные сооружения.

По его словам, питьевой водой обеспечены 7 900 жителей поселка Банка, 720 – в Маяк-1, 440 - в Маяк-2, около 850 жителей села Еникенд, 260 - в селе Гырмызы Шафаг и более двух тысяч жителей Кюркенда.

Но, как утверждает Асиф Вердиев, директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, по данным гидрологов, с первых чисел апреля уровень воды в реках, в том числе в Куре, вырос благодаря повышению температуры воздуха и постепенному таянию снега в средних горах.

Так, в верховьях Куры, в поселке Гырагкесемен уровень воды повысился на 99 см, и водопотребление сразу увеличилось в 2,1 раза, в поселке Жалаир на реке Ганых на 45 см - водопотребление в 1,7 раза. В реках, протекающих по территории Малого Кавказа, уровень возрос на 23 процента, в реках Большого Кавказа - на 26 процентов.

Вердиев также отметил, что в результате обильных ливней и начала таяния снегов на высокогорье уровень воды в нижнем течении Куры с начала апреля по сегодняшний день поднялся на 17 см в Евлахе, на 50 см - в Зардабе, на 23 см - в Сурре, 12 см - в Ширване, 15 см - в Сальяне, 15 см - в Банке и 10 см - в Новрузлу на реке Араз. Объем воды в реке увеличился на 19 процентов в Евлахе, на 31 процент - в Зардабе, на 19 процентов - в Сурре и на 23 процента - в Новрузлу.

Однако, несмотря на увеличение объема воды в Суррском пункте реки Кура, в низовьях происходит снижение объемов - в связи с ростом потребления воды в различных сферах. Это приводит к уменьшению стока в районе Сальяна и в Нефтчалинском районе.

Кроме того, по словам специалиста-гидролога, в результате колебаний северо-восточного ветра, характерного для прибрежных районов Каспийского моря, в Куре возникает реверсивное течение, что увеличивает соленость ее вод.

Как считает Вердиев, нынешняя ситуация в Нефтчале временная, начиная со второй декады апреля в связи с ожидаемыми в мае дождями уровень воды в реках, в том числе в Куре, поднимется.

Однако трудно прогнозировать, что будет летом. Ведь повышение воды в Куре, главной водной артерии Азербайджана, из-за глобального изменения климата явление не долгосрочное. А значит, проблема маловодья может стать еще более серьезной, если незамедлительно не принять меры.