Армения пытается не попасть под санкции США

Власти Армении очень тщательно следят за тем, чтобы не попасть под санкции США за возможные попытки помочь России с обходом ограничений, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью РБК.

«На самом деле мы очень тщательно следим, чтобы не попасть под санкции, потому что это никак не соответствует нашим интересам. Мы хотим работать так, чтобы этого избежать», – пояснил министр.

По его словам, европейские и американские коллеги дали четко понять, что не хотели бы применять негативные инструменты по отношению к Армении.