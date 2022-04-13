Армения пытается не попасть под санкции США
Власти Армении очень тщательно следят за тем, чтобы не попасть под санкции США за возможные попытки помочь России с обходом ограничений, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью РБК.
«На самом деле мы очень тщательно следим, чтобы не попасть под санкции, потому что это никак не соответствует нашим интересам. Мы хотим работать так, чтобы этого избежать», – пояснил министр.
По его словам, европейские и американские коллеги дали четко понять, что не хотели бы применять негативные инструменты по отношению к Армении.
«В частности, армянские банки тщательно проводят процедуру KYC (know your client, «знай своего клиента») в отношении российских резидентов. С точки зрения обслуживания клиентов они, наверное, слишком бюрократически относятся к этому. Но мы их понимаем. Они не хотят ощутить вторичные санкции на себе. И поэтому чуть дольше, чем обычно, происходит KYC», – признал Керобян.
Министр также отметил, что банк ВТБ и в Армении под санкциями: «И акционер, и кредитор, и основной покупатель – все под санкциями, и Техутское месторождение сейчас стоит. Мы прорабатываем несколько вариантов развития, но во всех есть один неизменный фактор – компания должна работать. Мы сейчас находимся в ситуации, когда не можем позволять себе такую роскошь, как закрытые комбинаты. Поэтому мы готовы помогать акционерам и самой компании, чтобы как можно скорее возобновилась деятельность. Банк под санкциями, он работает, но, конечно же, не в том объеме, в каком раньше. Я думаю, что есть несколько сценариев развития в этом смысле: слияние с другим банком, выкуп другим акционером, новыми акционерами и т.д. То есть эти вопросы тоже сейчас активно обсуждаются, чтобы компания сама по себе продолжала работать».