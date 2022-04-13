Коронавирус сдает позиции в Азербайджане. Но это не повод успокаиваться

Уже несколько недель в Азербайджане, как и в большинстве стран мира, наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом. Еще несколько месяцев назад в нашей стране ежедневно регистрировались тысячи новых случаев заражения. За последние же дни, по оценкам Оперативного штаба, этот показатель не превышает 30. Как следствие, смягчаются и постепенно отменяются карантинные меры. Кабинет министров, к примеру, накануне отменил решение об обязательном проведении ПЦР-теста для пассажиров, прибывающих в Азербайджан. Что происходит - вирус наконец сдает позиции? Либо ситуация временная?

По словам инфекциониста, пока ситуация достаточно стабильная. Однако неизвестно, как поведут себя в ближайшие месяцы новые мутации вируса. «В некоторых странах наблюдается рост заражений. Опыт показывает, что каждая новая волна обычно вызывается мутировавшим штаммом. Новый штамм может выйти из-под контроля. Поэтому вполне возможны новые волны инфекции», — считает Эйвазов.

Эксперт сообщил, что уже обнаружена новая мутация штамма «омикрон», которая сейчас распространяется в некоторых странах. «Поэтому однозначно говорить о том, что коронавирус полностью исчез, рано. Бдительность терять нельзя», - предупреждает эксперт.

Эйвазов прокомментировал и снятие некоторых коронавирусных ограничений в Азербайджане. По его словам, волна инфекций в Азербайджан обычно переходит из соседних стран. А сегодня в соседних с Азербайджаном государствах количество заражений уменьшилось, ситуация удовлетворительная. «Некоторое время будет стабильно. А вот о мае-июне, например, пока рано говорить. Нужно посмотреть, как поведут себя новые штаммы. Пока о них мало что известно, ясно только одно - они более заразные, чем предыдущие», — сказал инфекционист.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 70 процентов населения мира должны быть вакцинированы для защиты против мутировавших штаммов. Эта цель пока не достигнута. Так что Эйвазов полагает, что в мире будут появляться новые мутации вируса, потому что вакцинация не достигла нужного уровня.