При этом собеседник агентства не смог сказать, какую систему вооружения использовали украинские военные. Ранее украинские СМИ и политики, в том числе глава администрации Одесской области Максим Марченко, утверждали, что крейсер атаковали противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства.

Ракетный крейсер «Москва», затонувший в Черном море после пожара, был поражен украинской противокорабельной ракетой, сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве США.

Другой источник WP в Пентагоне отметил, что взрыв на крейсере «Москва» произошел 13 апреля, когда корабль находился примерно в 75 морских миль от Одессы. 14 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что на корабле действительно случился взрыв, но что стало его причиной, пока неизвестно.

Министерство обороны России утверждает, что на крейсере по неустановленной причине произошел пожар, из-за чего стали взрываться боеприпасы. В ночь на 15 апреля Минобороны сообщило, что корабль потерял остойчивость и в условиях шторма затонул при буксировке.