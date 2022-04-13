Стали известны доходы и имущество Путина

Доход Владимира Путина в 2021 году составил 10,2 млн рублей. Декларации президента России и членов правительства опубликованы на сайте Кремля.

В собственности у Владимира Путина – одна квартира и гараж, вторая квартира – в пользовании. И, как и прежде, у российского лидера 2 автомобиля – «ГАЗ М21», «Нива» и прицеп «Скиф».

За последние пять лет самый высокий доход Путина был в 2017 году - свыше 18 млн рублей, что объясняется продажей земельного участка площадью 1500 кв. м.

Для сравнения, доход премьера Михаила Мишустина за 2021 год - 18,3 млн рублей, а главы Минпромторга Дениса Мантурова - 704,7 млн рублей.