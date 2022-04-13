Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:33

В Ереване в последние дни опять неспокойно. Премьер-министр Никол Пашинян в рамках «брюссельского формата» принял концептуальные тезисы будущего мира, выдвинутые Азербайджаном. Армянская оппозиция во главе с тандемократией Саргсяна и Кочаряна снова обвинила Пашиняна в капитуляции. Кульминационным моментом нового витка политической борьбы стало знаковое выступление самого Пашиняна. Армянский премьер-министр открыто призвал к срочным мирным переговорам и признанию территориальной целостности Азербайджана. «Единственный выход Армении – опустить планку в карабахском вопросе», - подытожил Пашинян, ссылаясь и на умонастроения мирового сообщества.

Эти откровения и вызвали горячие политические страсти в армянской столице. Армянская оппозиция пытается воспользоваться новым шансом для свержения неугодной власти, призыв Пашиняна - удобный повод для интерпретации договороспособности и конструктивизма главы правительства в форме пораженчества и капитулянтства. А как известно, оппозиция паразитирует на болезненном для армянского общества карабахском вопросе. Смогут ли противники Пашиняна добиться его смещения – все еще большой вопрос. Ведь на прошлогодних парламентских выборах армянский электорат выразил абсолютный вотум доверия правящей партии. К тому же оппозиция не располагает внушительной социальной базой для возрождения протестного движения. Если Пашинян проявит политическую волю и бескомпромиссность, окончательный мир между Азербайджаном и Арменией может быть достигнут в самое ближайшее время. Однако главные события развернулись в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Оживление сепаратистов, все еще претендующих на второе армянское государство, свидетельствует о появлении новой преграды на пути Пашиняна в лице карабахских армян. Сепаратисты в Ханкенди напрочь отвергают «снижение планки в карабахском вопросе», озвученное Пашиняном, и по-прежнему настаивают на «самоопределении», априори исключая вертикальную систему отношений с Азербайджаном. Хотя для официального Баку, победоносно завершившего вторую войну, вопрос статуса закрыт раз и навсегда. В своих выступлениях Ильхам Алиев довольно часто возвращается к требованию сепаратистов, обозначив окончательную позицию Азербайджана: никакого статуса! После эмоциональных выступлений Пашиняна в парламенте Армении в самом Ханкенди состоялось внеочередное заседание так называемого «парламента» с «участием всех фракций и политических сил». По итогам встречи было принято заявление о неприемлемости попыток правительства Армении скомпрометировать так называемую «независимость» «республики». Другими словами, сепаратисты в Ханкенди восстали против Пашиняна. В частности, Метаксе Акопян, которая представляется депутатом квазипарламента, заявила следующее: «Пашиняна нужно остановить, не позволять, чтобы этот человек вел переговоры и своими единоличными решениями окончательно погубил «арцах» и Армению». Правда, сам лидер сепаратистов - Араик Арутюнян все еще воздерживается от прямых обвинений в адрес Пашиняна, но вместе с этим культивирует идею становления вертикальных отношений с Россией. Более того, Арутюнян продолжил консультации с командирами незаконных армянских вооруженных формирований, которые вопреки Московскому соглашению продолжают сохранять свое присутствие в зоне ответственности российских миротворцев. «Все оборонные программы должны быть согласованы с функциями российских миротворческих сил», — заявил Арутюнян. Таким образом, Арутюнян отводит незаконным вооруженным формированиям место в составе российского миротворческого контингента. Чью же «стратегию обороны» озвучивает Арутюнян? Где сепаратист набрался такой смелости? Откуда черпает силы?

Несколько месяцев назад незаконные вооруженные формирования попытались остановить и досмотреть азербайджанские грузовики, следовавшие из Агдере в Кельбаджар, вместе с российскими миротворцами. Может, действия Арутюняна и командиров бандформирований вписываются в озвученную новую стратегию? Вдобавок армянские информационные ресурсы стали тиражировать сообщение о начале кампании по сбору подписей жителей-армян верхнего Карабаха, выступающих за вхождение Карабаха в состав России. Возникает или создается впечатление, что Ереван растерял нити управления карабахскими сепаратистами. Или это намеренно созданная иллюзия? Так или иначе, но и бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что так называемая «республика» (которую армянские политики до сих пор называют «арцахом» — ред.) хочет присоединиться к России: «По всей видимости, Пашинян против, но Араик Арутюнян должен заявить, что ничего общего с Пашиняном не имеет». Багратян считает, что в нынешней безысходной ситуации в Ханкенди сепаратисты могут выступить с инициативой «присоединения к России». «Но возникает вопрос - зачем это нужно самой России? Никто не знает, что будет через несколько месяцев», — задается риторическим вопросом политик. Однако сам Багратян одобряет перспективу установления «горизонтальных отношений» между сепаратистами и Россией, заявив, что «все эти процессы вокруг Карабаха и Армении» могут быть остановлены путем отстранения Пашиняна от власти.