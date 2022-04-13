Германия увеличит свой военный бюджет на €2 млрд для помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет на €2 млрд, преимущественно для оказания помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Шольц намерен потратить дополнительно €2 млрд на новую военную технику, в основном для оказания помощи Киеву. При этом, по словам источника, порядка €400 млн из этой суммы предназначено для Европейского фонда мира (European peace facility), который закупает оружие для Украины, а часть других расходов будет направлена на двусторонние поставки Киеву и прочие страны.
В среду Шольц в интервью радиостанции RBB заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине, но будет делать это в координации с партнерами, односторонние шаги исключены. По его утверждению, вместе с украинской стороной составлен список "возможных поставок, которые может обеспечить промышленность", однако это будет "правильное и разумное оружие". Канцлер пояснил, что имеет в виду такие вооружения, которые не будут требовать присутствия немецких военных в Украине и ради которых не придется направлять туда солдат с боеприпасами и запчастями.
В понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что Киеву необходимы тяжелые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.
26 февраля правительство Германии одобрило поставки оружия Украине.