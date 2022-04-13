Германия увеличит свой военный бюджет на €2 млрд для помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет на €2 млрд, преимущественно для оказания помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Шольц намерен потратить дополнительно €2 млрд на новую военную технику, в основном для оказания помощи Киеву. При этом, по словам источника, порядка €400 млн из этой суммы предназначено для Европейского фонда мира (European peace facility), который закупает оружие для Украины, а часть других расходов будет направлена на двусторонние поставки Киеву и прочие страны.