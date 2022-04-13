Мэр одного из украинских городов бежал в Россию
Городской голова Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора после сдачи города российским войскам бежал в Россию. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью РБК-Украина.
«Если говорить о Купянске, глава этого города был первым изменником. Ему сообщили о подозрении.
И, по нашей информации, он уже со своей семьей уехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея – там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает россиян».