Узбекистан не хочет злить Запад
Власти Узбекистана рекомендуют предприятиям не вести расчеты с иностранными партнерами в российских банках, подпавших под санкции Запада. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в Центробанке республики.
«Центробанку и банкам поручено провести работу с местными предприятиями, чтобы определить, не подпадают ли зарубежные партнеры под санкции, и наладить систему информирования предприятий перед проведением каких-либо экспортно-импортных операций», - отметили в регуляторе по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций и развития местной промышленности и техническому регулированию.
Как сообщили в ЦБ, особо подчеркивается «необходимость настоятельно рекомендовать всем клиентам перевести международные расчеты со своими зарубежными партнерами в другие банки в целях предотвращения нежелательной блокировки средств».
Сообщается также, что накануне узбекский банк «Итак йули» («Шелковый путь») приостановил проведение международных платежей по всем видам валют, кроме российских рублей, с такими кредитными учреждениями, как Сбербанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «ВЭБ.РФ», Тинькофф банк, и другими, которые включены в санкционные списки США и ЕС.