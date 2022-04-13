Узбекистан не хочет злить Запад

Власти Узбекистана рекомендуют предприятиям не вести расчеты с иностранными партнерами в российских банках, подпавших под санкции Запада. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в Центробанке республики.

«Центробанку и банкам поручено провести работу с местными предприятиями, чтобы определить, не подпадают ли зарубежные партнеры под санкции, и наладить систему информирования предприятий перед проведением каких-либо экспортно-импортных операций», - отметили в регуляторе по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций и развития местной промышленности и техническому регулированию.