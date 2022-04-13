WhatsApp превратят в соцсеть
Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о своих планах по внедрению сообществ – функции для объединения групп с похожими интересами. Об этом передает РИА Новости.
Сообщество в WhatsApp это, по сути, набор групп. Пользователи могут создавать сообщества, а администраторы сообщества смогут управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, могут продолжаться в ней.
Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование. Пока в WhatsApp не будут добавлять возможность поиска и обнаружения новых сообществ, что есть в других мессенджерах. Разработчики ограничат возможность пересылки сообщений, чтобы уменьшить распространение дезинформации в группах сообщества.
Новая функция станет доступна на этой неделе для небольшого количества тестеров по всему миру. Позже сообщества WhatsApp станут доступны для всех.