WhatsApp превратят в соцсеть

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о своих планах по внедрению сообществ – функции для объединения групп с похожими интересами. Об этом передает РИА Новости.

Сообщество в WhatsApp это, по сути, набор групп. Пользователи могут создавать сообщества, а администраторы сообщества смогут управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, могут продолжаться в ней.