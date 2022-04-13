Журналисты нашли российского солдата и его жену, которая призывала его насиловать украинских женщин.

Как говорится в расследовании «Схем» и «Радио Свобода», им оказался 27-летний Роман Быковский, в прошлом срочник Росгвардии. Сообщается, что он также служил в полку, который участвовал в аннексии Крыма Россией. С началом полномасштабного вторжения в Украину вместе с соратниками вторгся на Херсонщину.

Жена его – Ольга Быковская родом из Орловской области России, воспитывает их ребенка в Крыму.