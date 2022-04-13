Россия зеркально ответила Евросоюзу

Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявляет персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства ЕС в Москве] Маркусу Эдереру», - заявили в дипведомстве.

Россия выразила протест послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Евросоюзе, говорится в сообщении.