Украинские военнослужащие предпринимают попытки прорыва к осажденным на территории завода «Азовсталь» своим военнослужащим. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, который работает в непосредственной близости к заводу.

«Объединенная группировка России и «Донецкой народной республики» предотвратила в пятницу попытку колонны украинских военных прорваться в сторону «Азовстали». Периодически либо малыми диверсионными группами, либо относительно большими колоннами с техникой украинские военные пытаются вырваться из города или, наоборот, прорваться к «Азовстали», - говорится в материале.

Согласно информации корреспондента с места происшествия, сегодня по улице Итальянская, которая ведет непосредственно к «Азовстали», была попытка прорыва украинской колонны в сторону завода – до 200 человек с техникой.

«Объединенная группировки РФ и «ДНР» эту попытку предотвратила, колонна до завода не дошла», - сообщили военные.