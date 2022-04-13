Проведены назначения врачей, успешно прошедших итоговую аттестацию

Проведены назначения врачей-специалистов, успешно прошедших итоговую аттестацию в феврале текущего года и завершивших резидентуру. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Данный процесс утвердила Коллегия министерства здравоохранения, в соответствии с правилами, утвержденными указом Минздрава от 13 октября 2014 года.

В приеме приняли участие 69 врачей-специалистов в области педиатрии, неврологии, кардиологии, стоматологии, онкологии, офтальмологии, ревматологии и других специальностей. В ходе назначения специалисты выбирались из имеющихся вакансий на соответствующие должности. Все они получили назначения на работу.

Отмечается, что врачи-специалисты должны отработать в этих медицинских учреждениях 3 года со дня приема на работу.