Список конфискованного имущества экс-главы Нефтчалы Исмаила Велиева

- Двухэтажная квартира по улице Г. Халилова, Ясамальский район, еще одна 6-комнатная квартира по тому же адресу;

- Предприятие имущественного комплекса (здание Хирман) в селе Хилмилли Гобустанского района;

- 1-этажное нежилое здание, расположенное в поселке Мараза Гобустанского района;

- Частное предприятие ОАО «Neftçala Taxıl»;

- Объект общественного питания «Юрдум» и земельный участок на улице М.А. Сабира, город Нефтчала;

Отметим, что экс-глава исполнительной власти Исмаил Велиев и другие были задержаны в ходе спецоперации Службы государственной безопасности. Им были предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса.

Согласно приговору Ленкоранского суда по тяжким преступлениям, Исмаил Велиев осужден на 10 лет, бывший первый заместитель председателя Вургун Акберов – на 9 лет, другой заместитель председателя исполнительной власти Гюльтекин Садыгова – на 6 лет и 6 месяцев, начальник архитектурно-строительного управления Вюгар Нагиев на 8 лет, начальник отдела образования Аждар Керимов на 8 лет и 6 месяцев, начальник отдела по работе с территориальным управлением и местным самоуправлением Анар Джафаров на 8 лет, а главврач Центральной больницы Нефтчалы Тельман Захидов на 8 лет и 3 месяца тюремного заключения.