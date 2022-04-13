«Население Азербайджана согласно с повышением цен на теплоснабжение»

«Мы провели опрос среди потребителей. Тариф можно поднять с 15 до 22-25 копеек, и население на это согласно». Об этом заявил исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат» Ильхам Мирзалиев, передает Report.

«У нас были встречи с зарубежными экспертами. Они предлагают повысить тарифы. Мы выбрали другой путь. Мы хотим обеспечить нормальную работу теплоэнергетики за счет повышения качества обслуживания, сбора 100 процентов счетов за отопление и оптимизации расходов.

Однако, поскольку теплоснабжение имеет социальную направленность, мы не обращались за повышением тарифов, и повышение не стоит на повестке дня», — добавил он.