В аннексированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с ракетным крейсером «Москва», накануне затонувшем в Черном море, сообщает ВВС.

На церемонии присутствовали ветераны ВМФ и священник. На одном из траурных венков видна лента с надписью «кораблю и морякам».

При этом в российском Минобороны заявляли, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован, не уточняя, сколько человек на нем находилось.

Украинская сторона утверждает, что экипаж «Москвы» не смогли эвакуировать из-за шторма.