Минобороны Украины: Россия впервые нанесла удары дальними бомбардировщиками

Этот воздушный удар был нанесен по городу Мариуполю, уточнил он.

«14 апреля экипажи двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95/160 из воздушного пространства Краснодарского края РФ совершили пуски крылатых ракет воздушного базирования по территории нашего государства», - сказал Мотузяник.

Россия впервые с начала войны в Украине нанесла удары дальними бомбардировщиками, заявил на брифинге глава украинского Минобороны Александр Мотузяник, пишет ВВС.

В российском Минобороны эту информацию не комментировали.

По словам Мотузяника, в настоящее время активные бои в Мариуполе проходят в районе завода имени Ильича и в портовой зоне. «Но полностью захватить этот город пока не удается», - заявил он.

Минобороны России утром в пятницу сообщало, что российские войска и силы самопровозглашенной «ДНР» полностью освободили завод имени Ильича «от украинских националистов».