Зеленский: Путин может применить ядерное оружие. Мир должен быть готов

Все страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Зеленский отметил, что Путин может пойти на применение ядерного или химического оружия, потому что он не ценит жизнь народа Украины.

«Не только я – весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не настоящая информация, но это может быть правда... Химическое оружие, они могут это сделать, для них жизнь народа – ничто... Надо думать, не бояться, а быть готовым. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, но и ко всему миру, я думаю», - сказал Зеленский.