США ответили на ультиматум России: Ничто не заставит нас остановиться

США не собираются отказываться от предоставления военной помощи Украине. Об этом заявил в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс в интервью телеканалу CNN, комментируя публикации в американских СМИ о том, что Россия потребовала прекратить такую поддержку.

«Россия что-то сказала в закрытом формате, что-то сказала открыто. Но ничто не убедит нас отказаться от стратегии, которую мы выбрали», - сказал он.

При этом он не стал подтверждать информацию СМИ о том, что Россия якобы направила США ноту с требованием прекратить поддержку Украины. «Но если речь идет о том, что Кремль предполагает, что США и наши партнеры по всему миру предоставляют миллиарды долларов украинцам для помощи в сфере безопасности, предоставляют именно то, что просят украинцы, и что украинцы очень эффективно используют все это, то так оно и есть», - добавил он.

Россия официально об отправке ноты, о которой пишут американские СМИ, не сообщала.