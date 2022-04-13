Медведчука могут обменять до суда

Венедиктова отметила, что сейчас «формально действует прежняя мера пресечения – домашний арест». По ее словам, «офис генпрокурора будет требовать изменения Виктору Медведчуку меры пресечения на арест без залога».

В то же время она заявила, что Медведчуку после его побега должна быть изменена мера пресечения на содержание под стражей.

«То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей», - сказала она.