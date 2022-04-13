Премьер-министр подписал постановление в связи со страхованием по безработице

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Порядок выдачи страховой выплаты». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, для лиц, потерявших работу в связи с истечением срочного трудового договора, требуемый срок трудового стажа сокращен с 35 до 30 месяцев. Кроме того, для назначения страховой выплаты по безработице отменен 3-месячный период ожидания, который отсчитывался с момента регистрации трудоспособных лиц в качестве безработных.

Таким образом, страховая выплата будет назначаться с момента наступления страхового случая, и у безработного появится право на получение страховой выплаты с того месяца, когда он обратился по вопросу ее получения.