Российские войска обстреляли жилой район в Харькове: 7 человек погибли, десятки ранены

При обстреле российскими войсками жилого района Харькова погибли 7 человек, 34 ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вторая армия мира", как оказывается, умеет воевать только с мирным населением. Российские войска обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли 7 человек, среди них – один ребенок семи месяцев", - заявил он.

Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.

"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах", - подчеркнул председатель ОВА.

Синегубов рассказал, что россияне продолжают обстреливать жилые районы Харькова и пригорода, за сутки в городе произошло три десятка пожаров из-за попадания снарядов, сложным остается Изюмское направление, но ВСУ наносят врагу значительный урон.