Финляндия «с высокой вероятностью» будет в НАТО министр
Финляндия «с высокой вероятностью» станет членом НАТО после российского вторжения в Украину, хотя решение еще не принято. Об этом телеканалу Sky News заявила министр по Европе Тютти Туппурайнен.
По ее словам, «народ Финляндии уже принял решение», и опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.
«На данный момент я бы сказала, что это (присоединение к НАТО – ред.) очень вероятно, но решение еще не принято», – сказала она, объяснив, что этот вопрос еще должен обсудить парламент.
Министр отметила, что «жестокая» война России в Украине – «тревожный звонок для всех нас».
«Не только для нас, финнов, это касается всей границы безопасности в Европе», - сказала она.
«Что бы ни говорила Россия, мы это слышим, но мы принимаем собственные решения, исходя из наших интересов и наших соображений по ситуации в целом. Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности», - добавила министр.