Финляндия «с высокой вероятностью» станет членом НАТО после российского вторжения в Украину, хотя решение еще не принято. Об этом телеканалу Sky News заявила министр по Европе Тютти Туппурайнен.

По ее словам, «народ Финляндии уже принял решение», и опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.

«На данный момент я бы сказала, что это (присоединение к НАТО – ред.) очень вероятно, но решение еще не принято», – сказала она, объяснив, что этот вопрос еще должен обсудить парламент.