Лидер чемпионата «Карабах» принимал «Шамахы», для которой это был лишь второй матч под новым названием (раньше команда называлась «Кешля») и одержал разгромную победу со счетом 8:0.

Это повторение самой крупной победы в азербайджанском чемпионате после создания Профессиональной футбольной лиги. В 2016 году «Габала» с таким же результатом разгромила «Нефтчи».

В сегодняшнем матче в составе «Карабаха» отличились: трижды Ибрахима Ваджи (8-я, 16-я и 30-я минуты), дважды Филип Озобич (20-я и 21-я), по разу Марко Вешович (38-я), Кади Боргес (45-я) и Муса Гурбанлы (49-я).

В другом матче дня «Габала» и «Сумгаит» сыграли вничью – 1:1. На гол сумгаитца Араза Абдуллаева на 17-й минуте хозяева ответили мячом Исмика Алими на 88-й минуте.

Завтра состоятся еще два матча: «Зиря» - «Сабаил», «Нефтчи» - «Сабах».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 55 очков (22 матча)

2. «Нефтчи» - 41 (22)

3. «Зиря» - 36 (22)

4. «Габала» - 35 (23)

5. «Сабах» - 32 (22)

6. «Шамахы» - 20 (23)

7. «Сумгаит» - 15 (22)

8. «Сабаил» - 14 (22).