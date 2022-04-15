Футболист загребского «Динамо» забил гол в матче 31-го тура против клуба «Истра 1961». Махир поразил ворота на 50-й минуте, сделав счет 3:0. Игра так и завершилась.

Напомним, 10 апреля Эмрели забил свой первый гол в составе «Динамо», поразив ворота «Риеки». Таким образом, на данный момент в активе нападающего сборной Азербайджана два гола в чемпионате Хорватии.

На данный момент «Динамо» занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Осиека» на 5 очков.