Во Франции заявили: Надо срочно осудить Армению за поддержку России главное на этот час

Натик Гусейнзаде, отдел информации

Известный французский политолог, доктор политических наук Себастьян Буссуа, являющийся экспертом по Ближнему Востоку, научным сотрудником Университета свободы в Брюсселе и Университета Квебека в Монреале считает, что «Армения должна быть срочно разоблачена и осуждена за поддержку России в войне против Украины», сообщает haqqin.az со ссылкой на французское издание La Tribune.

Себастьян Буссуа

«Немногие страны до сих пор поддерживают российскую политику, - пишет на страницах французского СМИ Буссуа. – Среди государств бывшего советского блока почти все, кроме Беларуси, поддержали суверенитет и целостность Украины. Не считая Армению, которая с началом войны в Украине встала на сторону России».

Эксперт, за авторством которого выпущено несколько книг на тему военных конфликтов, напоминает, что Армения оккупировала в 1990-е годы 20 процентов территории Азербайджана.

«А когда Баку после 30 лет бесплодных переговоров решил вернуть украденные у него территории, армяне представили себя в роли жертвы», - отмечает Буссуа, подчеркивая, что Армения поддерживала не только сепаратистов Карабаха, но и самопровозглашенные республики в Донецке и Луганске. «И это несмотря на международное право, санкции и всю политическую мораль!», - пишет политолог.

Сравнивая позиции Азербайджана и Армении в отношении войны в Украине, автор рассказывает французской публике, что Армения направила 14 тонн гуманитарной помощи на территорию Украины, подконтрольную Вооруженным силам Российской Федерации, а в Ереване прошел митинг в поддержку российской военной операции.

Акция в поддержку России в Ереване

«Участники собрались в центре столицы и двинулись в сторону посольства России. В руках у них были флаги Армении и России, победное знамя и плакаты с буквой Z. По словам организаторов, цель – более тесная и полная интеграция с Россией вплоть до образования государства-союза.

На государственном уровне все еще хуже: Армения направила в Россию четыре истребителя Су-30 с армянскими пилотами для использования в Украине и попыталась замести следы. Самолеты были отправлены в Россию 23 марта 2022 года. Отправной точкой был аэропорт Эребуни в Ереване». 

По мнению Себастьяна Буссуа, армянская сторона находится в процессе втягивания в войну. «Необходимо срочно напомнить Еревану о серьезных последствиях, которые ждут страну, уже находящуюся на грани политической и экономической пропасти», - заключил эксперт.