Известный французский политолог, доктор политических наук Себастьян Буссуа, являющийся экспертом по Ближнему Востоку, научным сотрудником Университета свободы в Брюсселе и Университета Квебека в Монреале считает, что «Армения должна быть срочно разоблачена и осуждена за поддержку России в войне против Украины», сообщает haqqin. az со ссылкой на французское издание La Tribune.

«Немногие страны до сих пор поддерживают российскую политику, - пишет на страницах французского СМИ Буссуа. – Среди государств бывшего советского блока почти все, кроме Беларуси, поддержали суверенитет и целостность Украины. Не считая Армению, которая с началом войны в Украине встала на сторону России».

Эксперт, за авторством которого выпущено несколько книг на тему военных конфликтов, напоминает, что Армения оккупировала в 1990-е годы 20 процентов территории Азербайджана.

«А когда Баку после 30 лет бесплодных переговоров решил вернуть украденные у него территории, армяне представили себя в роли жертвы», - отмечает Буссуа, подчеркивая, что Армения поддерживала не только сепаратистов Карабаха, но и самопровозглашенные республики в Донецке и Луганске. «И это несмотря на международное право, санкции и всю политическую мораль!», - пишет политолог.

Сравнивая позиции Азербайджана и Армении в отношении войны в Украине, автор рассказывает французской публике, что Армения направила 14 тонн гуманитарной помощи на территорию Украины, подконтрольную Вооруженным силам Российской Федерации, а в Ереване прошел митинг в поддержку российской военной операции.