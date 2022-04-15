Зеленский попросил Байдена признать Россию спонсором терроризма
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма. Это одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом сообщает The Washington Post.
Обращение Зеленского поступило во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину.
Байден заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.
Такое решение может иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет разнообразных в экспорте товаров двойного назначения.
Предложение Зеленского поступило в то время, когда Вашингтон стремится удержать свою тонкую сеть альянсов на фоне роста цен на энергоносители и инфляции, которые усиливаются беспрецедентным набором санкций против России.