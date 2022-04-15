Зеленский попросил Байдена признать Россию спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма. Это одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом сообщает The Washington Post.

Обращение Зеленского поступило во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину.

Байден заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.