Нателла Рустамова, собкор 15 апреля 2022, 22:50

Министерство юстиции ознакомило общественность с недавно построенными пенитенциарными учреждениями для несовершеннолетних и женщин-заключенных и созданными в них условиями для отбывающих наказание. В состоявшемся недавно открытии учреждений принимал участие президент страны Ильхам Алиев, который очень внимательно осмотрел новые пенитенциарные комплексы. Прежние помещения для осужденных за различные преступления женщин и детей, так называемые колонии, были построены еще в 30-годах прошлого века. Естественно, условия содержания в них уже во многом не соответствовали современным стандартам пенитенциарных учреждений. При подготовке проекта новых комплексов как мест лишения свободы были учтены зарубежный опыт, местные условия, особенности такой категории заключенных, как женщины и дети. Первостепенное внимание было уделено таким факторам исправления оступившихся граждан, как реабилитация, занятие полезным трудом, обучение в средней школе, эффективный досуг.

На деле это означает, что каждый осужденный в стенах исправительного (воспитательного – для несовершеннолетних) учреждения может получить образование, освоить новую профессию. А ведь это ключевой шаг в направлении последующей реинтеграции таких людей в общество. Перевод заключенных в новые учреждения, к слову, уже полностью завершен. Чтобы ознакомить общественность с уже реализованным проектом Министерство юстиции организовало обширную публичную презентацию и медиа-тур. В презентации приняли участие должностные лица Минюста, в том числе Пенитенциарной службы, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам женщин, семьи и детей Хиджран Гусейнова, председатель Государственного комитета по делам женщин, семьи и детей Бахар Мурадова, депутаты парламента, правозащитники, представители, Коллегии адвокатов, различных госструктур, международных организаций, НПО и журналисты. Все они получили возможность оценить результаты проделанной Минюстом работы. Гостям рассказали о том, как в Азербайджане гуманизируется уголовно-исполнительная политика, какие принимаются меры по защите прав осужденных, как улучшаются условия их содержания, медицинское и иное обеспечение. Участники мероприятия узнали и о реализации еще одной меры в целях гуманизации условий отбывания наказания – содержание заключенных в районах, близких к месту их жительства. С этой целью в бакинском поселке Забрат построен новый следственный изолятор, а в Нахчыванской Автономной Республике и Шеки – современные пенитенциарные комплексы. Аналогичные комплексы создаются в Гяндже и Ленкорани, а также в столичном поселке Умбаки. Особое внимание в рамках нововведений уделяется несовершеннолетним и женщинам, поскольку это самая уязвимая категория осужденных.