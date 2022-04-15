Юрия Дудя и некоторых ЛГБТ-активистов внесли в список «иноагентов»

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента», еще девять человек. Среди них журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман. Об этом сообщает ВВС.

В список также внесены журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян, карикатурист Сергей Елкин, основатель The Insider (издание также внесено в список СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов, бывший обозреватель «Псковской губернии» Алексей Семёнов, руководительница психологической службы Российской ЛГБТ-сети (организация внесена в реестр иноагентов) Мария Сабунаева, журналист, сотрудничающий с изданием «Север.Реалии» (также внесено в реестр иноагентов), Кирилл Кругликов, ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.