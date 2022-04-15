Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 15 апреля 2022, 22:57

Потеря Черноморским флотом России своего флагманского корабля – ракетного крейсера «Москва» очень больно ударила как по самому флоту, так и по военному престижу России в целом. Москва, та, которая столица, долго не могла сформулировать, что произошло с тезкой. Любой вариант был нехорош. Если корабль был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», то, выходит, самый защищенный от атаки российский корабль оказался неспособен отразить удар противника. Причем не противника уровня натовцев, а «каких-то» украинцев. Если же произошла небрежность при обращении с боеприпасами, то возникает вопрос, что там за порядки такие на борту?

К этой мучительной неопределенности добавились другие. То сообщалось, что корабль своим ходом идет в Севастополь и чуть ли уже не отшвартовался там. То будто бы его буксируют. Пока, в конце концов, не пришло подтверждение, что он таки затонул. Неопределенность сохраняется: до сих пор неизвестно количество погибших. Всего на крейсере несли службу больше 500 человек. Следует отметить, что «Москва» – это тот самый «русский военный корабль», который отправили по адресу, известному теперь всему миру, украинские пограничники с острова Змеиный. С него осуществлялось управление всей корабельной группировкой в Черном море, его системы противовоздушной и противоракетной обороны прикрывали значительную часть неба над Крымом и флотом, а ракетные установки позволяли запускать крылатые ракеты по украинским городам. В свете последнего обстоятельства дивно звучит заявление Сергея Лаврова, что «потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны».