«Гибель Москвы» наше послесловие
Потеря Черноморским флотом России своего флагманского корабля – ракетного крейсера «Москва» очень больно ударила как по самому флоту, так и по военному престижу России в целом.
Москва, та, которая столица, долго не могла сформулировать, что произошло с тезкой. Любой вариант был нехорош. Если корабль был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», то, выходит, самый защищенный от атаки российский корабль оказался неспособен отразить удар противника. Причем не противника уровня натовцев, а «каких-то» украинцев. Если же произошла небрежность при обращении с боеприпасами, то возникает вопрос, что там за порядки такие на борту?
К этой мучительной неопределенности добавились другие. То сообщалось, что корабль своим ходом идет в Севастополь и чуть ли уже не отшвартовался там. То будто бы его буксируют. Пока, в конце концов, не пришло подтверждение, что он таки затонул. Неопределенность сохраняется: до сих пор неизвестно количество погибших. Всего на крейсере несли службу больше 500 человек.
Следует отметить, что «Москва» – это тот самый «русский военный корабль», который отправили по адресу, известному теперь всему миру, украинские пограничники с острова Змеиный. С него осуществлялось управление всей корабельной группировкой в Черном море, его системы противовоздушной и противоракетной обороны прикрывали значительную часть неба над Крымом и флотом, а ракетные установки позволяли запускать крылатые ракеты по украинским городам. В свете последнего обстоятельства дивно звучит заявление Сергея Лаврова, что «потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны».
Во-первых, какая такая война? Начальством велено вторжение в Украину и массовые убийства, устроенные здесь с благословения Кремля, называть «спецоперацией». Во-вторых, а как, по мнению российского министра, следует поступать с машинами убийства, которой, очевидно, являлся ракетный крейсер? Их уничтожают, что и продемонстрировали украинские военные. И будут это делать столько, сколько понадобится для освобождения своей земли – и моря, кстати.
Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны и которая, соответственно, неспособна на ведение настоящей войны. Вот уже пятьдесят дней украинские вооруженные силы жестоко тычут россиян в это недомыслие. Украинские ракеты «Нептун», которые не должны были поразить «Москву», ее поразили, «Москва», которая легко должна была их сбить, пошла ко дну. «Нечестно!» - говорит министр Лавров.
Жертвы Бучи, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя, десятков разрушенных варварами городов не говорят ничего. Придет время, за них все скажут в суде. Моряки «Москвы» погибли в позорной войне, за которую будут проклинать десятки лет.