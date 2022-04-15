Прибывшего накануне в Азербайджан премьера Албании сняли с рейса в Германии сми
Полиция Германии сняла с рейса Франкфурт-на-Майне – Детройт премьер-министра Албании Эди Раму за отказ надеть защитную маску в период пандемии, сообщил северомакедонский портал «МКД.МК».
По его данным, инцидент произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне еще в декабре прошлого года, когда албанский премьер ожидал вылета в Детройт.
Отмечается, что команда бортпроводников, а также командир воздушного судна настаивали на том, чтобы Рама следовал общим эпидемическим правилам, однако тот наотрез отказывался использовать маску. В результате, согласно свидетельствам пассажиров того рейса, была вызвана полиция, которая приняла решение снять с рейса Раму и членов его делегации, состоявшей из десяти человек.
В конечном итоге после переговоров с представителем МИД Германии Рама согласился с требованием местных властей. Таким образом, конфликт был урегулирован, и вся правительственная делегация вылетела в Детройт следующим рейсом.
Отметим, 14 апреля премьер-министр Албании Эди Рама с официальным визитом прибыл в Азербайджан.