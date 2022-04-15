Полиция Германии сняла с рейса Франкфурт-на-Майне – Детройт премьер-министра Албании Эди Раму за отказ надеть защитную маску в период пандемии, сообщил северомакедонский портал «МКД.МК».

По его данным, инцидент произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне еще в декабре прошлого года, когда албанский премьер ожидал вылета в Детройт.

Отмечается, что команда бортпроводников, а также командир воздушного судна настаивали на том, чтобы Рама следовал общим эпидемическим правилам, однако тот наотрез отказывался использовать маску. В результате, согласно свидетельствам пассажиров того рейса, была вызвана полиция, которая приняла решение снять с рейса Раму и членов его делегации, состоявшей из десяти человек.