За использование некоторых электроустановок придется платить госпошлину

За ввод в эксплуатацию электроустановок свыше 150 кВт в Азербайджане будет взиматься государственная пошлина. Это отражено в поправках к «Правилам использования электроэнергии», подписанных премьер-министром Али Асадовым.

Согласно решению, в результате внесения изменений в Закон «О государственной пошлине» плата за услуги и юридические действия, предусмотренные законом, будет уплачиваться в государственный бюджет в полном объеме. То же самое относится к государственной пошлине за ввод в эксплуатацию электроустановок мощностью, определенной Кабинетом министров.