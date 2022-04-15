Украина запросила у США противокорабельные ракеты для открытия нового фронта

Украина запросила у США противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны, чтобы открыть против армии РФ новый фронт и отразить российское вторжение. Об этом пишет New York Times.

Сообщается, что США отреагировали на запросы, добавив средства береговой обороны к объявленному на этой неделе пакету стоимостью $800 млн.

На встрече в среду высокопоставленные чиновники Пентагона также заявили, что американские военные подрядчики должны разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы поставить украинцам или американским союзникам.