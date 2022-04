В Тбилиси заверили, что не помогают России обходить санкции Запада

В Тбилиси уверяют Киев, что не будут помогать России обходить санкции, наложенные на нее за войну против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

"Поговорил с моим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили о героическом сопротивлении Украины продолжающемуся российскому вторжению. Он заверил меня в том, что Грузия продолжает поддерживать Украину. Благодарен за подтверждение, что Грузия не допускает и не допустит, чтобы Россия обходила санкции", - написал Кулеба.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ и присоединяться к санкциям.

Spoke with my Georgian counterpart @iliadarch on Ukraine’s heroic defense against the ongoing Russian invasion. He assured me of Georgia’s continued support of Ukraine. Grateful to him for reaffirming that Georgia does not and will not allow any bypassing of sanctions by Russia.