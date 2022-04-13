Посольства Франции и Италии вернулись в Киев
Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев, через сутки после того, как в Париже объявили об этом решении. Об этом сообщает BFMTV.
Телеканал опубликовал видео, как посол и сотрудники посольства поднимают над зданием флаг Франции рядом со флагом ЕС.
"Киев не покорили - Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность", - отметил Этьен де Понсен.
Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо также вернулся в Киев, с понедельника посольство полноценно возобновит работу. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и настойчиво ищет пути к миру", - заявил министр, добавив благодарность послу от имени правительства.
L’ambasciatore Zazo è appena arrivato a #Kiev e ha riaperto l’Ambasciata, che sarà pienamente operativa da lunedì.
È il simbolo di un’Italia che non perde tempo, non smette di credere nella diplomazia e cerca con insistenza la pace.Grazie di cuore a nome del governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2022