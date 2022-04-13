Посольства Франции и Италии вернулись в Киев

Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев, через сутки после того, как в Париже объявили об этом решении. Об этом сообщает BFMTV.

Телеканал опубликовал видео, как посол и сотрудники посольства поднимают над зданием флаг Франции рядом со флагом ЕС.

"Киев не покорили - Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность", - отметил Этьен де Понсен.

Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо также вернулся в Киев, с понедельника посольство полноценно возобновит работу. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и настойчиво ищет пути к миру", - заявил министр, добавив благодарность послу от имени правительства.