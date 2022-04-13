В Федерации борьбы Азербайджана новый генсек

Он заменил на этом посту Орхана Мамедова, который работал в Федерации еще до избрания на пост президента Микаила Джаббарова. Напомним, что работа прежнего руководства Федерации была признана неудачной. Об этом во время недавней встречи с борцами молодежной сборной Азербайджана говорил и президент страны Ильхам Алиев:

«В последнее время процессы в Федерации борьбы вызывали беспокойство и ощущался застой. Механизм управления в Федерации борьбы был ослаблен, фактически царил произвол. Конечно, это также отрицательно сказалось на результатах. Поэтому смена руководства Федерации борьбы была необходима, и это произошло», - заявил глава государства.

Что касается нового генсека, то Насими Мусаев последние четыре года занимал аналогичный пост в Федерации бадминтона Азербайджана, президентом которой был нынешний руководитель Федерации борьбы Микаил Джаббаров.

Также стоит добавить, что на днях был определен состав Исполкома Федерации. В него, помимо Джаббарова, вошли вице-президент Намик Алиев, олимпийские чемпионы Намик Абдуллаев и Фарид Мансуров, а также Васиф Мамедов.