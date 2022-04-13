Жителей Германии призывают снизить отопление на градус и пользоваться поездом или велосипедом во время пасхальных праздников, чтобы уменьшить зависимость Германии от российского газа и нефти, пишет ВВС.

"Это не ударит по кошельку, но досадит Путину", - заявил министр экономики Германии и один из лидеров партии "Зеленые" Роберт Хабек.

Сейчас Германия на 40% зависит от российского газа и на четверть - от российской нефти. Немецкие эксперты предупреждают, что немедленное прекращение российского импорта вызовет рецессию в стране, которая является крупнейшей экономикой Европы.