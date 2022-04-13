Мурад Самедов, парламентский корреспондент 01:39

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса. Несмотря на то, что его повестка была довольно обширна – 14 вопросов, заседание продлилось едва полтора часа, причем треть из этого времени отводилась выступлениям депутатов. Большую часть своих выступлений парламентарии посвятили комментариям к прошедшему на днях под председательством Ильхама Алиева совещанию правительства. А потом Сиявуш Новрузов, по традиции, обрушился с критикой в адрес Госдепа США. Поводом для его возмущения стал последний отчет американского внешнеполитического ведомства, в котором, в частности, утверждалось, что в Азербайджане нет свободы интернета.

Новрузов, понятное дело, припомнил, что во время президентских выборов в тех же США заблокировали аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях. «Они, видите ли, заявляют, что у нас не реализуется право на свободу собраний, нельзя публично и свободно выразить свое мнение. А у самих-то она есть? Спросите об этом у сторонников Трампа. Говорят о полицейском насилии, но больше всего полицейского насилия именно в Штатах. Жалуются на состояние тюрем, но таких пыток, какие были в Гуантанамо, не было нигде в мире», - заявил Сиявуш Новрузов. Критикой в адрес Запада в этот раз отметился и депутат Рази Нуруллаев, который напомнил, что лидер ультранационалистического движения Расмус Палудан публично сжег в Швеции священную для мусульман книгу – Коран. «Это явный террористический акт, совершенный при бездействии полиции. Но в Швеции считают произошедшее проявлением свободы слова. Какая же это свобода? Радикальные мусульмане теперь объявили охоту на этого Палудана… И все это происходит в стране, которая считается эталоном соблюдения прав человека», - негодовал Нуруллаев.

Выступивший затем депутат Турал Гянджалиев сменил тему и стал говорить о более серьезных вещах. Его, как и всех в Азербайджане, глубоко тронули сообщения об обнаружении на освобожденных территориях одного за другим массовых захоронений азербайджанцев, убитых армянскими бандитами в годы первой Карабахской войны. Гянджалиев совершенно справедливо назвал это злодеяние преступлением против человечности. На фоне событий в Украине, сказал он, открыть миру массовые преступления против азербайджанского народа особенно актуально. «Наш долг довести до мирового сообщества каждый факт массового уничтожения азербайджанцев и добиться привлечения к уголовной ответственности Саргсяна, Кочаряна, Балаяна и других преступников, чьи руки обагрены кровью наших соотечественников», - призвал депутат. Фазиль Мустафа, напротив, говорил о перспективах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и даже предложил создать в парламенте соответствующую комиссию. «Мы можем стать инициаторами такого процесса. Нам необходимо работать с армянским обществом. К этому нас побуждают и шаги, предпринятые руководством Армении для осознания армянами признания новых реалий. Сам Пашинян признает, что без подписания мирного договора с Азербайджаном Армения не сможет развиваться. И мы должны использовать это и усилить работу с армянским парламентом», - подчеркнул он.

Затем депутаты перешли к обсуждению вопросов повестки заседания. Так как большинство из них рассматривались в третьем чтении, у парламентариев ушло на это не очень много времени. Первым на голосование был поставлен проект о внесении изменений в постановление «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса». Депутатам предложили утвердить смену руководителя межпарламентской рабочей группы Азербайджан – Великобритания. Эту должность долгие годы занимал депутат Джаваншир Фейзиев, который недавно оказался замешан в центре громкого коррупционного скандала с отмыванием денег. Как известно, суд британской столицы на основании обвинения Национального агентства по борьбе с преступностью заморозил более 15 миллионов фунтов стерлингов на банковских счетах членов семьи Фейзиева. Так что против смещения Фейзиева с поста руководителя парламентской группы никто не возражал, как и против назначения на его место депутата Солтана Мамедова. Следующие шесть вопросов – изменения в законы «О лицензиях и разрешениях», «О государственной пошлине», «О приватизации государственного имущества», «Об антимонопольной деятельности», «О пищевых продуктах» и «О государственной тайне» были приняты в третьем чтении без обсуждений. По регламенту Милли Меджлиса обсуждение поправок проходит преимущественно в первом и втором чтениях.