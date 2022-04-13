В парламенте Азербайджана спросили: кто из чиновников наркоман? парламентский час haqqin.az
Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание Милли Меджлиса. Несмотря на то, что его повестка была довольно обширна – 14 вопросов, заседание продлилось едва полтора часа, причем треть из этого времени отводилась выступлениям депутатов.
Большую часть своих выступлений парламентарии посвятили комментариям к прошедшему на днях под председательством Ильхама Алиева совещанию правительства.
А потом Сиявуш Новрузов, по традиции, обрушился с критикой в адрес Госдепа США. Поводом для его возмущения стал последний отчет американского внешнеполитического ведомства, в котором, в частности, утверждалось, что в Азербайджане нет свободы интернета.
Новрузов, понятное дело, припомнил, что во время президентских выборов в тех же США заблокировали аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях.
«Они, видите ли, заявляют, что у нас не реализуется право на свободу собраний, нельзя публично и свободно выразить свое мнение. А у самих-то она есть? Спросите об этом у сторонников Трампа. Говорят о полицейском насилии, но больше всего полицейского насилия именно в Штатах. Жалуются на состояние тюрем, но таких пыток, какие были в Гуантанамо, не было нигде в мире», - заявил Сиявуш Новрузов.
Критикой в адрес Запада в этот раз отметился и депутат Рази Нуруллаев, который напомнил, что лидер ультранационалистического движения Расмус Палудан публично сжег в Швеции священную для мусульман книгу – Коран.
«Это явный террористический акт, совершенный при бездействии полиции. Но в Швеции считают произошедшее проявлением свободы слова. Какая же это свобода? Радикальные мусульмане теперь объявили охоту на этого Палудана… И все это происходит в стране, которая считается эталоном соблюдения прав человека», - негодовал Нуруллаев.
Выступивший затем депутат Турал Гянджалиев сменил тему и стал говорить о более серьезных вещах. Его, как и всех в Азербайджане, глубоко тронули сообщения об обнаружении на освобожденных территориях одного за другим массовых захоронений азербайджанцев, убитых армянскими бандитами в годы первой Карабахской войны.
Гянджалиев совершенно справедливо назвал это злодеяние преступлением против человечности. На фоне событий в Украине, сказал он, открыть миру массовые преступления против азербайджанского народа особенно актуально.
«Наш долг довести до мирового сообщества каждый факт массового уничтожения азербайджанцев и добиться привлечения к уголовной ответственности Саргсяна, Кочаряна, Балаяна и других преступников, чьи руки обагрены кровью наших соотечественников», - призвал депутат.
Фазиль Мустафа, напротив, говорил о перспективах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и даже предложил создать в парламенте соответствующую комиссию.
«Мы можем стать инициаторами такого процесса. Нам необходимо работать с армянским обществом. К этому нас побуждают и шаги, предпринятые руководством Армении для осознания армянами признания новых реалий. Сам Пашинян признает, что без подписания мирного договора с Азербайджаном Армения не сможет развиваться. И мы должны использовать это и усилить работу с армянским парламентом», - подчеркнул он.
Затем депутаты перешли к обсуждению вопросов повестки заседания. Так как большинство из них рассматривались в третьем чтении, у парламентариев ушло на это не очень много времени.
Первым на голосование был поставлен проект о внесении изменений в постановление «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса». Депутатам предложили утвердить смену руководителя межпарламентской рабочей группы Азербайджан – Великобритания. Эту должность долгие годы занимал депутат Джаваншир Фейзиев, который недавно оказался замешан в центре громкого коррупционного скандала с отмыванием денег. Как известно, суд британской столицы на основании обвинения Национального агентства по борьбе с преступностью заморозил более 15 миллионов фунтов стерлингов на банковских счетах членов семьи Фейзиева.
Так что против смещения Фейзиева с поста руководителя парламентской группы никто не возражал, как и против назначения на его место депутата Солтана Мамедова.
Следующие шесть вопросов – изменения в законы «О лицензиях и разрешениях», «О государственной пошлине», «О приватизации государственного имущества», «Об антимонопольной деятельности», «О пищевых продуктах» и «О государственной тайне» были приняты в третьем чтении без обсуждений. По регламенту Милли Меджлиса обсуждение поправок проходит преимущественно в первом и втором чтениях.
Примечательная дискуссия развернулась лишь когда дошли до законопроекта о внесение изменений в закон «О наркологической службе и контроле». Информационную повестку дня создал депутат Фазиль Мустафа, громогласно заявивший о наличии в Азербайджане чиновников-наркоманов и необходимости проведения наркологических тестов среди госслужащих.
«По имеющейся у нас неофициальной информации, в довольно серьезных государственных структурах Азербайджана есть наркозависимые чиновники. Если наркоман занимает весомый государственный пост, то это может способствовать распространению наркотиков в обществе. Надо усилить государственный контроль в этой сфере и привлечь чиновников к тотальной проверке», - предложил депутат.
А Нагиф Гамзаев призвал проводить аналогичные тесты в школах. Депутат озаботился распространением наркомании среди школьников и увеличением самоубийств в связи с этим среди молодежи.
Сиявуш Новрузов счел нужным напомнить, что бывшие руководители Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян имели наркотические плантации на оккупированных землях Азербайджана. Более того, по сведениям депутата, армянская хунта до сих пор выращивает наркотики на подконтрольных российским миротворцам территориях. Новрузов призвал международное сообщество расследовать эту информацию.
Еще немного времени ушло на то, чтобы депутаты проголосовали за законопроекты о внесении изменений в УК Азербайджана, Кодекс об административных проступках, после чего заседание парламента было объявлено закрытым.