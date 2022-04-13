Автор этих строк в период своей молодости, когда динозавры уже исчезли, а Интернет еще не появился, помнит два масштабных кризиса советской дипломатии: 1979 – Афганистан и 1983 – сбитый южнокорейский «Боинг». Шум тогда стоял знатный – но такого дипломатического обвала, такой волны санкций тогда не было. Советские дипломаты крутились ужами на сковородке, проявляли чудеса изворотливости и коммуникабельности – и СССР в международную изоляцию не попал.

При нынешнем руководстве МИД России – совсем другое дело. Кто назовет с 2004 года хоть одно событие, которое безоговорочно можно было бы записать в успех российской дипломатии? Оглядываясь на эти прошедшие 18 лет, можно констатировать – ни одного. После аннексии Крыма прошло 8 лет – но и этого срока оказалось недостаточным, чтобы просчитать возможные международные последствия дальнейших авантюр Кремля. И обеспечить если не поддержку, то хотя бы внятные объяснения.

Российским дипломатам было некогда этим заниматься. Один в Тегеране, на территории посольства, «карманный» ресторан создавал, другой в Аргентине склад кокаина, тоже прямо в посольстве. Словом – все были при личных интересах. А в Москву шли депеши о том, как в мире горячо любят Россию, поддерживают концепцию «русского мира» и решительно осуждают США.

Но им было мало, что они врали в своих отчетах. Они еще и разрушали то, что было создано до них. Вот, к примеру, крича на каждом углу о недопустимости приближения НАТО к российским границам, Кремль и его дипломаты умудрились создать ситуацию, когда чуть ли не последняя достаточно дружественная или по крайней мере уж точно нейтральная Финляндия – устремилась в Североатлантический альянс.