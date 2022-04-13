Россия открыла путь для Финляндии в НАТО наша реплика
Автор этих строк в период своей молодости, когда динозавры уже исчезли, а Интернет еще не появился, помнит два масштабных кризиса советской дипломатии: 1979 – Афганистан и 1983 – сбитый южнокорейский «Боинг». Шум тогда стоял знатный – но такого дипломатического обвала, такой волны санкций тогда не было. Советские дипломаты крутились ужами на сковородке, проявляли чудеса изворотливости и коммуникабельности – и СССР в международную изоляцию не попал.
При нынешнем руководстве МИД России – совсем другое дело. Кто назовет с 2004 года хоть одно событие, которое безоговорочно можно было бы записать в успех российской дипломатии? Оглядываясь на эти прошедшие 18 лет, можно констатировать – ни одного. После аннексии Крыма прошло 8 лет – но и этого срока оказалось недостаточным, чтобы просчитать возможные международные последствия дальнейших авантюр Кремля. И обеспечить если не поддержку, то хотя бы внятные объяснения.
Российским дипломатам было некогда этим заниматься. Один в Тегеране, на территории посольства, «карманный» ресторан создавал, другой в Аргентине склад кокаина, тоже прямо в посольстве. Словом – все были при личных интересах. А в Москву шли депеши о том, как в мире горячо любят Россию, поддерживают концепцию «русского мира» и решительно осуждают США.
Но им было мало, что они врали в своих отчетах. Они еще и разрушали то, что было создано до них. Вот, к примеру, крича на каждом углу о недопустимости приближения НАТО к российским границам, Кремль и его дипломаты умудрились создать ситуацию, когда чуть ли не последняя достаточно дружественная или по крайней мере уж точно нейтральная Финляндия – устремилась в Североатлантический альянс.
И это не прихоть финских элит – это глас народа. Согласно последнему опросу местной газеты Helsingin Sanomat в настоящее время 61% финнов поддерживают инициативу по присоединению к НАТО, в то время, как только 16% выступают против. Достижение советской дипломатии по обеспечению нейтрального статуса Финляндии, договор о котором был подписан еще в 1949 году – теперь утрачено.
Более того, уже Хельсинки объявил, что направит Украине вооружения и военную амуницию: 1,5 тысяч единиц противотанкового оружия, 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов и 70 тысяч полевых пайков. Восстань из гроба те, кто готовил этот Договор в сложнейших условиях начала «Холодной войны» – нынешней российской дипломатии мало не показалось бы. Нынешняя российская дипломатия политику государства-члена Совета Безопасности ООН свел к Ирпеню и Буче.
Достаточно было одного острого конфликта, чтобы маски с российской дипломатии и ее руководителя слетели. И под ней обнаружилась беспомощность, политическая немощность и вопиющий непрофессионализм – словом, агония и невнятные рефлекторные подергивания...