Россия направила всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине

Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Захарова, комментируя публикацию The Washington Post о подобной ноте Москвы, подтвердила, что она была отправлена в ряд государств. На вопрос журналистов о том, в какие именно страны направили ноту, представитель ведомства ответила: «Во все».