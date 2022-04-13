Мехралиев поверил и решил «устроить» своего брата Яшара Мехралиева сначала в полицию, а потом, когда дело не пошло - в прокуратуру. От пострадавшего мошенник затребовал на эти цели 59 тысяч манатов. Солидная сумма, видимо, укрепила доверие Мехралиева к возможностям земляка – большие начальники мало не берут, и он решил и сам податься в полицию. Правда, мешала отметка в его военном билете о негодности к военной службе, но Юсифов заверил, что и это для него не проблема, просто будет стоить дороже. И довел в итоге необходимую сумму до 140 тысяч манатов.

Одним из эпизодов «деятельности» афериста стал обман Джавида Мехралиева. Ему Юсифов заявил, что является сотрудником управления дорожной полиции МВД, для конспирации назвался «Ровшаном» и убедил неосторожного земляка, что может «трудоустраивать» желающих в различные госучреждения.

Представляясь двоюродным братом начальника Государственной дорожной полиции генерала Рамиза Зейналова, мошенник принуждал своих земляков в Товузе «вознаграждать» его за разного рода услуги, разумеется, никогда не исполнявшиеся. Судебный процесс по этому делу закончился несколько дней назад. Haqqin.az выяснил некоторые подробности, как 33-летний житель Товуза Бахтияр Юсифов, арестованный по обвинению в крупном мошенничестве, обманывал граждан.

Мехралиевы мелочиться не стали, но на работу в органы так и не попали. На следствии и суде Бахтияр Юсифов обвинения отверг и заявил, что вообще не знает братьев. Однако Джавид Мехралиев рассказал суду все подробности их контактов, сообщив, что Ровшан-Бахтияр в 2020 году вроде бы собирался купить у их отца, имевшего отношение к строительному бизнесу, камень-кубик. Так и завязалось знакомство.

Потом Юсифов заказал Мехралиеву-старшему еще какие-то стройматериалы на постройку дач в Новханы и Бильгя, заметив, как бы невзначай, что собирается строить базы отдыха в Гёйгёльском районе. Ну как такому деловому и состоятельному человеку не поверить?

«У нас был магазин стройматериалов в Товузе. Я сказал Бахтияру, что магазин находится недалеко от Гёйгёля и можно купить стройматериалы по сходной цене. Бахтияр согласился и уточнил, что он тоже из Товуза. То есть мы земляки», - рассказывал потерпевший.

Как выяснилось, Мехралиев и Юсифов часто разговаривали по телефону, но в реальной жизни, как ни странно, никогда не встречались. И вот так же по телефону Юсифов «признался» в родственных связях с генералом МВД и предложил, если что, обращаться.

«Когда мы с братом решили пойти на работу в полицию, этот якобы Бахтияр сказал, что начнет с Яшара и нужно 35 тысяч манатов. Причем уверял, что деньги пойдут «начальнику», сам он – по дружбе – ничего не возьмет. Вскоре после передачи денег он позвонил и сказал, что для брата есть техническая должность в местной прокуратуре, однако это будет стоить еще 17 тысяч. Мы согласились, и он попросил принести заверенные копии разных документов брата плюс четыре фотографии… Все это мы передали таксисту, которого прислал Юсифов. Отзвонившись, тот предложил ждать у здания МВД. Ждали с 12 утра до 7 вечера, но Бахтияр так и не появился», - сообщил Джавид Мехралиев суду детали «сделки».

Объявившись через некоторое время, Юсифов заявил (опять-таки по телефону) что с документами есть проблемы и чтобы все уладить нужно два-три месяца. Кроме того необходимо пройти тест, а для этого нужно еще 10 тысяч манатов. Так Мехралиев расстался с очередной суммой.

А потом за «трудоустройство» Джавида Мехралиева сержантом в один из отделов полиции и замены отметки в военном билете с «не годен» на «годен» затребовал 6 тысяч манатов, которые надо было передать все тому же таксисту. Мехралиевы выполнили и это условия.

Следующее указание Юсифова требовало передачи 75 тысяч манатов «для генерала», мол, это окончательно решит вопрос. Безмерно доверчивые Мехралиевы сделали и это. И таким образом сумма достигла 140 тысяч.

Потом они много раз ждали результата у «здания МВД», но каждый раз возвращались несолоно хлебавши.

«Бахтияр до сих пор не вернул нам деньги. Весь подвох в том, что я никогда не видел Юсифова. Я и имени его настоящего не знал. Долго пришлось искать афериста. Нашел чисто случайно…» - сознается Джавид Мехралиев.

Решением суда Бахтияр Юсифов приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.